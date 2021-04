PALOMBARA- Strada della Neve è in condizioni impraticabili

La Strada della Neve, nel Comune di Palombara Sabina, è da anni tormentata da una situazione del manto stradale in condizioni disastrose. I cittadini, esasperati dalla condizione in cui versa la strada, hanno deciso di smuovere le acque, chiamando diverse volte il Comune di Palombara Sabina. Lo spiega Leonardo De Vincenzo, 31enne che di mestiere fa l’impiegato.

“La situazione è così da anni, nonostante le numerose volte che gli abitanti di questa strada hanno chiesto al Comune di intervenire – afferma il giovane che su Strada della Neve ci ha abitato fino a qualche anno fa con i genitori – Sono venuti due settimane fa a cercare di sistemare la strada, anche se sistemare è una parola grossa, dal momento che hanno solo riempito di terra e quello che loro dicevano fosse “legante” le buche, che comunque continuano a creare un grosso disagio e non ci sembra che il problema sia stato risolto”. La strada, di competenza del Comune, fornisce un grave intralcio ai cittadini che devono percorrerla tutti i giorni, e che fu anche teatro dello scontro mortale del 13 maggio 2017, dove perse la vita un cittadino 32enne di Moricone.

“La settimana scorsa – continua il 31enne – abbiamo avuto anche l’incontro con il delegato alla manutenzione di Palombara Sabina Roberto Toppi. Ci ha ripetuto che il Comune non può fare nulla perché è in difficoltà economica. Però mi sembra che nel centro di Palombara le strade non stiano in questa condizione, quindi penso ci voglia un rispetto per tutti i cittadini, specialmente in periodi come questi. Noi chiediamo solamente di poter ritornare a casa, senza distruggere la macchina ogni volta”.