Tivoli – Consiglio comunale: convocazione seduta straordinaria

Il consiglio

Il presidente del Consiglio comunale Emanuele Di Lauro ha convocato la riunione dell’assemblea consiliare in seduta straordinaria, in videoconferenza, per lunedì 12 aprile alle 9,30.

In seconda convocazione saranno discussi i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

– mozione su “organizzazione del personale”;

– mozione su “implementazione socializzazione e formazione giovani”;

– mozione su “trasparenza e tutela del cittadino sulle problematiche tributarie”;

– mozione su “progetto nonno civico”;

– mozione su “problematiche concernenti i terreni dell’ex Pio Istituto S. Spirito”.

In prima convocazione saranno discussi i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

– legge regionale su “disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio, recepimento e previsioni delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 nel piano regolatore generale del Comune di Tivoli”. Delibera del Consiglio comunale n. 14 del 25.03.2019 Legge Regionale n. 36/1987 art. 1 comma 3. Recepimento delle osservazioni regionali;

– mozione su “area verde attrezzata zona Paterno”;

– mozione su “centro di conferimento comunale”.

I lavori consiliari potranno essere seguiti sul canale Youtube del Comune di Tivoli.