PlasticFree Guidonia riparte

Dopo alcuni mesi di stop per le restrizioni anti-Covid, riparte anche nel Comune di Guidonia il progetto nazionale di raccolta della plastica lanciato dall’associazione Onlus Plastic Free. Appuntamento con i cittadini che vogliono unirsi all’iniziativa alle ore 10.30 in Via Garibaldi, fronte Hotel Adriano, a Villanova per raccogliere insieme la plastica. L’evento terminerà alle 12.30, con il ritiro dei sacchi raccolti da parte dell’azienda Tekneko.

Invitiamo tutti ad unirsi a questa iniziativa, compilando il modulo sul sito, e a segnalarci ogni situazione di abbandono di plastica e rifiuti. Il messaggio, come sempre, è #mirifiuto!

Il progetto #PlasticFree e l’impegno per l’ambiente non si fermano. Pronto il calendario di eventi dei prossimi mesi, da annotare per chi volesse partecipare. Appuntamento sempre alle 10.30 in queste località:

8 Maggio – Colle Fiorito, Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa

5 Giugno – Marco Simone, Viale Valle dell’Aniene (Parcheggio Carrefour)

26 Giugno – Setteville, Piazza Trilussa

11 Luglio – Villalba, Via Oristano, angolo Viale Trento

18 Settembre – Pichini, Viale Tiziano Vecellio (Parchetto pubblico)

16 Ottobre – La Botte, Via di Colle Nocello

13 Novembre – Guidonia, Loc. La Sorgente (opificio)

4 Dicembre – Località Albuccione, I.C. Montelucci

“Dopo mesi in cui siamo dovuti rimanere fermi, possiamo riprendere i nostri eventi di raccolta e tornare di nuovo all’opera. Speriamo quindi di vedere una grande partecipazione a questa iniziativa, perché c’è bisogno di tutti. Di essere in tanti a dare l’esempio”, ha detto Elisa Faggioni referente per l’associazione Plastic Free Odv Onlus sul territorio di Guidonia Montecelio.

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. Si sviluppa online attraverso i social network a partire da Aprile 2019, diventando una realtà sempre più grande e con oltre 180 referenti in tutt’Italia. Le azioni di sensibilizzazione non si fermano sul web, infatti l’associazione continua il suo sviluppo anche offline con il progetto raccolta, il progetto scuola. il progetto tartarughe, il Plastic Free Walk e il progetto dedicato ai Comuni.