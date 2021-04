Ubriaco, si ribalta con la macchina. Chiusa via Nomentana

Chiusa la via Nomentana dalle ore 14,45 a causa di uno spettacolare incidente stradale avvenuto all’altezaz di Parco Trentani. Un 52enne italiano residente a Fonte Nuova si è ribaltato con la sua Citroen C2, mentre viaggiava da Mentana in direzione Roma, finendo in mezzo alla strada. L’uomo è uscito praticamente illeso dall’abitacolo e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sottoposto all’alcoltest è risultato positivo con un valore di 2,80 grammi per litro contro lo 0,5 consentito. Sul posto i Vigili del Fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere, poi la Polizia Locale di Fonte Nuova e Mentana che ha chiuso la strada e deviato il traffico. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Intorno alle ore 16 è ripreso il traffico dei mezzi di trasporto pubblico.