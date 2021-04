La Nordic Walking, sulle tracce degli antichi romani

Una ciclo-escursione, porterà i partecipanti fino all’antico Porto di Traiano

L’attività della Nordic Walking “Valle dell’Aniene” (in passato ha organizzato viaggi in Perù, nel deserto del Sahara ed anche in Nepal) non si ferma. Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 18 aprile quando una ciclo-escursione porterà i partecipanti:” fino all’antico PORTO DI TRAIANO, e da li, imbarcando le nostre bici- è scritto nel comunicato dell’associazione- su un battello risaliremo il Tevere! Scopriremo insieme la ciclovia che registra un continuo boom di presenze , la REGINA CICLARUM. Seguiremo il placido fluire del Tevere lasciandoci guidare dapprima dai spettacolari monumenti della nostra capitale e attraversando l’hinterland romano ci ritroveremo come per magia a pedalare tra i bucolici paesaggi della campagna romana! Noi diciamo sempre che tutte le strade portano a Roma, mentre noi sappiamo che per gli antichi romani era più importante che portassero fuori Roma, verso le province.

E con la nostra cicloescursione proposta , da Roma al Porto di Traiano ricalcheremo le orme degli antichi Romani, dei Mercanti, dei legionari e delle mille figure che popolavano la citta eterna e che dall’ “Urbe” si imbarcavano per solcare il mare.

Itinerario suggestivo, un viaggio “slow”, dove i continui cambi degli scenari ci lascerà un continuo senso di meraviglia, un vero viaggio di scoperta che ci lascerà godere dei panorami con gli occhi di novelli turisti…anzi…CICLOTURISTI!”