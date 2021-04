Subiaco – Una mozione per l’intitolazione di uno spazio pubblico

La mozione presentata dal consigliere comunale e coordinatore della sezione Lega Subiaco Emanuele Rocchi, membro della coalizione Ora Subiaco, per l’intitolazione di uno spazio pubblico alla memoria di Fabrizio Quattrocchi:

“In data 9 aprile il consigliere comunale e coordinatore della Lega Subiaco Emanuele Rocchi, ha presentato una mozione per chiedere al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, ad assessori e consiglieri tutti di intitolare uno spazio pubblico alla memoria di Fabrizio Quattrocchi. La richiesta giunge a ridosso del 17° anno dalla sua tragica scomparsa che ricorrerà il prossimo 17 aprile. Quattrocchi, impegnato in Iraq per operazioni di peacekeeping e come guardia di sicurezza privata, è stato rapito insieme ad altri suoi colleghi per poi essere freddato con un colpo alla nuca. Quell’attentato fu un colpo al cuore dell’Italia intera e nel coraggio di quel giovane uomo (aveva soltanto 36 anni), è racchiuso l’emblema dell’orgoglio di una nazione. Orgoglio che gli venne riconosciuto dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che lo insignì della medaglia d’oro al valor civile. Resteranno immortali, insieme alla sua memoria, le parole con cui chiese ai suoi aguzzini di guardarli negli occhi durante la sua stessa esecuzione: “adesso vi faccio vedere come muore un italiano”. Alla luce di questo esempio, e con la consapevolezza di quanto la storia stessa di Subiaco sia specchio di esempi di coraggio e di sacrifici pagati con la vita per riscattare la libertà, il consigliere Rocchi ha presentato la suddetta mozione.”