Il rogo sembrava domato, la salma della vittima era stata portata via, ma le fiamme si sono riaccese. Per questo stamane, sabato 10 aprile, i vigili del fuoco sono tornati per la seconda volta in poche ore nell’appartamento al terzo piano di Via Gian Lorenzo Bernini, a Favale, quartiere alla periferia di Tivoli. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Tivoli che indagano sul decesso della 65enne Aurora O.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, pare che le fiamme si siano ravvivate dopo l’apertura della porta di casa da parte degli investigatori tornati sul luogo della tragedia per accertamenti.