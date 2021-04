Concorsopoli, Ammaturo – Pozzi (FDI) lavoriamo a mozione di sfiducia del Sindaco Barbet

“Quello che stiamo assistendo in questi giorni su Concorsopoli Fratelli d’Italia Guidonia Montecelio lo dice da mesi. Il Sindaco Barbet ancora non riferisce in aula quanto denunciato ed è vergognoso questo silenzio che vede la nostra Città al centro di uno scandalo come questo.

Stiamo lavorando ad una mozione di sfiducia affinché questa esperienza fallimentare di governo finisca al più presto. Lo scorrimento delle graduatorie, nonostante sia previsto dalla legge, aveva escluso a priori l’opportunità di partecipazione dei nostri giovani e dei nostri concittadini e poteva essere invece anche una risposta al livello occupazionale ormai messo in crisi dalla pandemia. Ormai la mancata trasparenza delle azioni amministrative dei grillini è sotto gli occhi di tutti e tutto ciò è intollerabile.”

Lo dichiarano in una nota Giovanna Ammaturo Capogruppo di Fdi in Consiglio comunale e Mario Pozzi Portavoce di Fratelli D’Italia Guidonia Montecelio