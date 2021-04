Forse è giunto da Fiano Romano un gruppo della maxi rissa

L’appuntamento era per l’ora del cambio turno delle volanti, per avere meno polizia e dare vita alla rissa tra giovanissimi scoppiata a Villa Borghese, con cento giovani protagonisti. Fino a questo momento, sono tre i denunciati tra cui una ragazza. Poi, un ferito e dieci ragazzini già identificati. Secondo la polizia del commissariato Trevi tutto è iniziato su Instagram, per trovarsi a piazzale Flaminio anche con i coltelli. I violenti momenti della zuffa (calci, pugni e pure alcuni coltelli a serramanico) sono stati ripresi in diretta dalle telecamere a circuito chiuso che vigilano sul quel quadrante cittadino. Il video ha permesso ai poliziotti di dare un nome ad alcuni dei partecipanti, residenti anche fuori Roma. E’ stata una donna a dare l’allarme e all’arrivo delle prime volanti, moltissimi giovani hanno cercato una via di fuga. Attualmente, la Polizia di Stato con la Digos sta risalendo agli altri partecipanti. Pare che le comitive coinvolte provengano dal Nomentano, alcune da piazza Bologna, altre dalla zona di Roma Sud ed una da Fiano Romano.