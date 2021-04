GUIDONIA – Confcooperative in visita alla Saca

E’ nata 36 anni fa e oggi è un punto di riferimento per i soci e non solo nei settori agricoltura, allevamento e giardinaggio. E’ una realtà storica la “S.A.C.A.”, Società acquisti collettivi per l’Agricoltura di Via Romana 85 a Guidonia, tanto solida da resistere al tempo e alla crisi economica fino a meritare la considerazione di Confcooperative Roma.

Martedì 30 marzo l’azienda è stata visitata dal Presidente Marco Marcocci e dal Funzionario Flaminia Valenza, un riconoscimento istituzionale per la cooperativa presieduta fin dalla sua fondazione da Pietro Pirro, per 12 volte eletto all’unanimità. All’incontro hanno partecipato anche Domenico Occhionero, dal 2005 Presidente della “Scagm”, l’altra cooperativa agricola con sede nell’impianto di via Romana 85, e Fabio Pirro, responsabile vendite di “S.A.C.A.”.

Fondata nel 1984, la Società acquisti collettivi per l’Agricoltura a partire dai nove soci iniziali oggi conta oltre mille adesioni, tra allevatori e agricoltori del territorio, appassionati che – assistiti da uno staff di 5 dipendenti – fanno riferimento a “S.A.C.A.” per l’acquisto di cereali, mangimi, fertilizzanti, animali – polli, galline, conigli – piante, fiori e semi, attrezzi agricoli, pet food, prodotti fitosanitari, stufe e pellet. La cooperativa di via Romana è un punto di riferimento anche nella promozione di corsi di giardinaggio, allevamento e agricoltura. “Speriamo – commenta il Presidente Pietro Pirro – di tornare presto alla normalità per riprendere i numerosi corsi già programmati”.

S.A.C.A. – Società acquisti collettivi per l’Agricoltura – Via Romana, 85, 00012 Guidonia – Telefono: 0774 345533