Riattivato da questa mattina il reparto di Pediatria di Tivoli la cui attività era stata temporaneamente sospesa per far fronte alle esigenze epidemiologiche imposta dalla pandemia Covid-19. Da oggi quindi i piccoli pazienti potranno tornare a ricevere le cure presso uno dei fiori all’occhiello della ASL Roma 5.

È anche in programma l’attivazione di un servizio di Teleassistenza pediatrica con tutti gli altri Presidi Ospedalieri per fornire in tempo reale le consulenze necessarie.