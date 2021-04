Adesso tutti rifiutano AstraZeneca

Dopo una preoccupante serie di casi, attualmente, molti cittadini hanno timore nel farsi somministrare il vaccino AstraZeneca. Quindi, non è certo un caso se molti pontini over 60 hanno preferito dirigersi per trovare il vaccino Pfizer a Velletri, Ariccia, Subiaco, Fiano e Palombara. I più fortunati (67enni e 66enni) sono riusciti a prenotare all’ospedale civile Paolo Colombo di Velletri, altri si sono diretti verso il nosocomio dei Castelli e ad Ariccia. Altri ancora hanno optato per le poche dosi del farmaco americano rimaste al Fatebenefratelli sulla Cassia; impossibile prenotare al Pertini, Sant’Eugenio e Cto (tutti hub Pfizer). Le ultime disponibilità per fissare l’appuntamento col Pfizer agli utenti le hanno offerte l’ospedale di Subiaco e i centri vaccinali di Fiano Romano e Palombara Sabina. Intanto, all’Ospedale Spallanzani di Roma è partita una sperimentazione sulla seconda dose di vaccino anti-Covid, dopo la prima con AstraZeneca, utilizzando altri vaccini tra cui lo Sputnik. Ad annunciarlo il direttore sanitario Francesco Vaia e l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.