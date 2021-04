Campane in festa a Vallepietra dove il 28 marzo è nata Nicole. Erano sei anni che nel piccolo borgo della Valle dell’Aniene non nasceva un bambino. Il sindaco Flavio De Santis ha salutato la famiglia con una nota stampa: ”Una nascita è un raggio di sole, per noi anche un evento eccezionale, un segno di grande speranza”. Vallepietra nel 2002 registrava 374 abitanti ora ne conta 268. Anzi con Nicole 269.

