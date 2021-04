San Polo dei Cavalieri – Multe fino a 500 euro contro le deiezioni canine per strada

Pesanti sanzioni per le pessime abitudini. San Polo dei Cavalieri riserverà pesanti sanzioni contro la mancata raccolta delle deiezioni canine sulle strade e sui marciapiedi del paese. Dopo una specifica segnaletica posta sulle principali strade frequentate dai possessori di cani, ecco le salate sanzioni amministrative stabilite da una ordinanza: si parte da un minimo di 25 fino a 500 euro. ”Serve continuare a porre particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari, della sicurezza e del decoro”, dice il sindaco Paolo Salvatori.

Negli ultimi anni sono state tante le iniziative dell’amministrazione sampolese in materia: dalla approvazione di un regolamento per la tutela ed il benessere degli animali alle iniziative per la microchippatura gratuita dei cani, dalla riduzione del numero dei cani tenuti in canile attraverso la loro adozione alle ripetute affissioni contro l’abbandono delle deiezioni, fino alla recente realizzazione di un’area cani all’interno della pineta comunale. ”Abbiamo fornito tutti gli strumenti necessari alla cura di una pacifica e serena convivenza”, chiarisce il sindaco, ”quindi a questo punto nessun alibi”. Ai fini dell’applicazione delle misure, l’amministrazione ha disposto anche turni di vigilanza in orari diversificati e previsto l’utilizzo della videosorveglianza. Le fasce orarie nel mirino, al mattino presto e la tarda sera.