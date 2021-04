Non c’è pace per le scuole dell’Istituto comprensivo “Alberto Manzi” di Villalba di Guidonia. Stamane, mercoledì 14 aprile, il personale ha trovato la “sorpresa”: nella notte i ladri hanno razziato tutti i computer portatili dal plesso elementare di via Rieti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Guidonia per un sopralluogo congiunto insieme al Dirigente scolastico Leopolda Cotesta.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, i ladri sarebbero penetrati forzando la porta della mensa scolastica e hanno avuto campo libero. Il cancello d’ingresso non si apre, per cui si suppone che anch’esso sia stato scardinato. Il plesso è stato subito sanificato e le lezioni si tengono regolarmente.

Non è la prima volta che l’Istituto comprensivo “Alberto Manzi” è oggetto di razzie e danneggiamenti. Nella notte di venerdì 19 febbraio i vandali avevano preso di mira per l’ennesima volta la scuola di piazza Martiri delle Foibe: una volta spaccato un vetro dell’entrata principale ignoti erano saliti al primo piano e avevano appiccato il fuoco all’aula della prima A e alle postazioni dei collaboratori scolastici.