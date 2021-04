In tanti al funerale di Francesco Caponigro

Una caduta accidentale o un gesto estremo. Si indaga su due fronti per la morte di Francesco Caponigro, 46 anni, l’ex ottico di Villa Adriana trovato morto il sabato di Pasqua in una cava di Segni, per una caduta di una ventina di metri. I funerali si sono svolti sabato 10 aprile nella chiesa di Gesù Salvatore, a Villa Adriana.

Villa Adriana i funerali. L’uomo stava vivendo un momento di confusione ed era scappato due volte in pochi giorni dal reparto psichiatrico dell’ospedale di Colleferro, distante pochi chilometri. Aveva lasciato i documenti nella stanza. Intanto si aspettano gli esiti dell’autopsia disposta dalla procura di Velletri, competente per territorio.

Gli aggiornamenti sul caso nel numero di martedì 13 aprile di Tiburno