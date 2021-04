Uno scooter andato a fuoco ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi in via Guttuso a Mentana. Erano circa le ore 22 quando una pattuglia dell’Esercito che si trovava nei pressi del garage ha notato le fiamme. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Stazione di Mentana.

Alla fine tanta paura, anche per una coppia di residenti, ma nessun ferito o intossicato.

Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.