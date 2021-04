Sempre più reati tra le mura domestiche

Meno rapine e spaccio, più botte e stalking. Con la pandemia i reati si compiono sempre più in casa. Nel penale sono scesi a picco i reati da strada, come i furti, rapine e piccolo spaccio e cresciuti in maniera esponenziale quelli tra le mura domestiche. Monica Rossi, tra le penaliste di punta di Monterotondo e consigliere dell’Ordine degli avvocati di Tivoli, fa un bilancio del suo studio, che rispecchia a pieno la situazione nel Nord Est. ”C’è stato sicuramente un aumento dei reati legati ai rapporti familiari e interpersonali, almeno del 40 per cento. Quelli che si realizzano tra le mura di casa” spiega, ”E una diminuzione dei reati di strada. Non solo, la crisi e la pandemia, hanno aperto un nuovo fronte di illeciti: la crescita dei reati legati a false dichiarazioni sui redditi per accedere ai benefici patrimoniali. A partire dalle istanze per il reddito di cittadinanza”.

