Assistenza a misura di paziente, anche attraverso il bando Interventi disabilità gravissima

Un servizio personalizzato, con operatori specializzati, in grado di soddisfare ogni necessità, anche nell’ambito del Bando Interventi disabilità gravissima a Mentana, Monterotondo, Fonte Nuova e Palombara Sabina.

La PrivatAssistenza di Mentana, con anni di esperienza e personale selezionato, è in grado di soddisfare ogni tipo di necessità sopratutto in questo periodo dove la casa è diventata il luogo più sicuro dove assistere anziani, malati e disabili.

“Siamo in grado di soddisfare ogni esigenza legata all’assistenza – spiega Dario Maggioli, il responsabile della PrivatAssistenza di Mentana -. Assicuriamo personale preparato e formato, anche per rientrare nei fondi messi a disposizione dai Comuni per l’assistenza alle persone affette da disabilità gravissima”.

Perché scegliere la PrivatAssistenza

“Affidarsi a gruppi come il nostro – prosegue Maggioli – rappresenta per molte famiglie la soluzione più efficace ed efficiente. Oltre costruire intorno alla persona la rete di assistenza più opportuna, dall’alzata dal letto all’assistenza h24, riusciamo a liberare la famiglia da molti pensieri. Siamo noi a fornire il personale, e provvediamo alle sostituzioni in caso di malattia o ferie. Inoltre siamo noi a contrattualizzare gli assistenti, evitando ai parenti di dover provvedere alle formalità burocratiche”.

L’assistenza ai tempi della pandemia

In questo tempo di Covid, poi: “Impieghiamo solo personale formato e che utilizza i dispositivi di protezione individuale necessari per tutelare la salute degli assistiti e degli operatori stessi. Inoltre abbiamo organizzato un servizio speciale per i pazienti che hanno avuto il Covid ma devono fare i conti con i postumi di una malattia che debilita l’organismo e mina la saluta anche dopo essere tornati negativi”.

La rete dell’assistenza

La PrivatAssistenza di Mentana è reperibile, H24, al numero 06.9091769. Le coordinatrici, Federica Salvatore e Serena Piersantelli, accolgono le famiglie per un primo colloquio, gratuito, per capire le esigenze della famiglia e costruire il miglior servizio per l’assistito e la sua famiglia.

I servizi

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Assistenza domiciliare anziani e malati durante l’emergenza Covid-19 coronavirus con Assistenti Familiari, Operatori Socio Sanitari (OSS)

Servizio di trasporto e accompagnamento assistito anziani e disabili

SERVIZI SANITARI

Servizi infermieristici

Psicologo: supporto psicologico a domicilio

Infermiere a domicilio

Fisioterapia a domicilio

ASSISTENZA IN OSPEDALE

Veglia notturna in ospedale

Servizi di assistenza in case di riposo, RSA, centri diurni

L’assistenza ospedaliera di PrivatAssistenza

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-SANITARIA MALATI CRONICI

Assistenza malati Parkinson

Assistenza malati Alzheimer

Assistenza e riabilitazione post ictus

Assistenza domiciliare malati reumatici (artrite, artrosi, osteoporosi, gotta)

SERVIZIO BADANTE

Servizio di sostituzione badante già in carico o coordinamento operatore di aiuto (così detto badante) convivente

Il sito di privata assistenza