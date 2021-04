CALCIO – Roma: una partita che vale una stagione 

Grande attesa per il match di questa sera allo Stadio Olimpico: la Roma ospita l’Ajax per il match valido per i quarti di finale di ritorno di Uefa Europa League

Ad Amsterdam i giallorossi hanno trionfato per 2-1 in un match tutt’altro che facile deciso dai gol di Pellegrini, graziato da un erroraccio di Scherpen, e dalla spettacolare conclusione al volo di Ibañez. Gli olandesi si erano portati momentaneamente in vantaggio con la rete di Klassen sul finire di primo tempo e poi hanno fallito un rigore con Tadic in apertura di ripresa.

Una vittoria arrivata grazie al carattere ed al cuore di questa squadra, stasera sarà importante fare lo stesso, così come dichiarato dallo stesso allenatore Paulo Fonseca: “Saranno fondamentali i dettagli”.

I giallorossi dovrebbero scendere in campo sempre schierati col 3-4-2-1, con un undici titolare molto simile a quello della partita d’andata: Pau Lopez trai pali, difesa a tre formata da Cristante, Mancini e Ibañez, Veretout insieme a uno tra Diawara e Villar (il primo favorito sul secondo), Karsdorp e Calafiori sulle corsie esterne, sulla trequarti Mkhitaryan e Pellegrini ad agire dietro l’unica punta Dzeko.

Nella capitale si respira un po’ di rammarico per non poter assistere dal vivo, così come da più di un anno, ad una serata che rischia di diventare storica e tutta Italia comunque guarderà interessata: la Roma è l’unica squadra ad essere giunta così lontano in Europa e può sognare di arrivare fino in fondo.

Fischietto del match affidato all’inglese Taylor: i precedenti sono tutti a favore dei “Lancieri”, che con il direttore di gara britannico hanno ottenuto due vittorie su due incroci, discorso opposto per la Roma che quando è stata arbitrata da Taylor ha subito due sconfitte su due: nella stagione 2016/17, negli ottavi di finali di andata di Europa League, è arrivata una sconfitta per 4-2 contro il Lione; più recentemente invece, nel 2018/19, altra disfatta per 2-1 contro il Viktoria Plzen nei gironi di Champions League.

Scaramanzie a parte, i giallorossi passano il turno in caso di vittoria o pareggio, ma anche in caso di sconfitta per 1-0. Con una vittoria dell’Ajax più ampia passano gli olandesi, mentre col 1-2 per i “Lancieri” si va ai supplementari.