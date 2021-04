Fonte Nuova – Urge apertura nuovo commissariato

La nota del Segretario Provinciale Andrea Cirillo

“L’avevamo chiesto 18 mesi fa in occasione della riunione sulla riorganizzazione dei nuovi presidi di Polizia a Roma che ha portato a trasformare alcuni Commissariati in Distretti, ribadendo che l’area di Fonte Nuova, che vanta oltre 33 mila abitanti, ha bisogno della presenza di un ufficio di Polizia.

L’istituzione di un nuovo Commissariato cui potrebbe ricadere anche la giurisdizione dei comuni di Mentana, Monterotondo è richiesta con forza dagli Autonomi di Polizia.

Il segretario Nazionale ADP Giannini Luca, si appella al suo omonimo Capo della Polizia, insediatosi da poco tempo chiedendo di provvedere ad istituire un importante ufficio di Polizia che possa rappresentare un presidio di legalità su un territorio difficile.

Le rivendicazioni dell’ADP che hanno già pregressi, giungono immediatamente dopo quanto accaduto nei pressi di un ufficio postale a Fonte Nuova dove un individuo, alle 12.30, ha sparato due di colpi di pistola, poi rilevatasi una scacciacani che ha provocato il “fuggi fuggi” dei presenti.

Ad intervenire, leggiamo sugli articoli stampa, un poliziotto libero dal servizio, che ha poi dovuto attendere l’arrivo dei colleghi che sono giunti da lontano.

Ad oggi non abbiamo avuto riscontri dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza in merito all’apertura di un nuovo ufficio di Polizia ma ce ne faremo portavoce con diverse iniziative, conclude il Segretario Giannini a cui fa eco “