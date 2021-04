Le proposte di linee guida delle Regioni per le riaperture

Forse, cinema, teatri e palestre stanno giungendo alla fine del lungo tunnel. Il Governo pare essere intenzionato a dare il “disco verde”, con almeno un metro di distanza , frontale o laterale, tra spettatori al cinema o al teatro. Ovviamente, è necessario indossare la mascherina e almeno due metri di distanza semmai le disposizioni prevedano di non indossarla. Ciò, è quanto prevede la bozza delle linee guida per la riapertura delle attività, che le regioni del nostro Paese sottoporranno a Governo e Comitato Tecnico Scientifico. Dalla misure sul distanziamento potrebbero essere esclusi familiari e conviventi. Il documento preparato dalle Regioni per le riaperture prevede per il ristorante due metri di distanza tra i tavoli al chiuso e un metro all’aperto. Dopo le 14 al bar non è prevista la consumazione al banco. Per le palestra la proposta è quella di riaprirle, senza però le discipline con contatto fisico. Le strutture dovranno mettere a disposizione dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani, favorire il ricambio dell’aria, privilegiare l’ingresso con prenotazione, ripetuta pulizia e disinfezione delle aree comuni e possibilità di misurare la temperatura escludendo l’ingresso a coloro che hanno oltre i 37,5°. Diverse attività hanno già in dotazione questi “accessori”.