MOTOCICLISMO – Fiano Romano: quante eccellenze! 

Presente inoltre anche il motociclismo in rosa, movimento sempre più in crescita sia a livello italiano che internazionale: per la Motoxracing parteciperanno la 18enne napoletana Martina Guarino, la ceca Michaela Šmatová, che correrà col numero #28, la sua connazionale, l’ultima arrivata in terra fianese, Alexandra Saša Pelikánová ed infine la turca Ilayda Yagmur Yılmaz. Anche in questo caso, sarà protagonista il circuito del Mugello, dove è previsto un doppio appuntamento con Gara 1 programmata per sabato 16 aprile, e Gara 2 per il giorno successivo.