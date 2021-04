Villa Pia, il centro IHG di Guidonia Montecelio, è una struttura di eccellenza progettata e nata, nel 2005, per offrire dei servizi d’eccellenza alle persone affette da obesità e da disturbi del comportamento alimentare, come anoressia e bulimia nervosa.

Con dei percorsi residenziali e semiresidenziali, e dal 2021 anche ambulatoriali, Villa Pia è in grado di offrire un’assistenza multidisciplinare grazie ad un’equipe di professionisti specializzati nella gestione di tali disturbi.

“Negli ultimi 15 anni – spiega Antonio Sarnicola, Responsabile dell’area Psichiatrica Italian Hospital Group e Medico responsabile del Centro Villa Pia – le diagnosi di queste patologie, e le persone che vengono curate, sono aumentate. Ma, purtroppo, spesso l’obesità ed i DCA restano nel sommerso. Eppure hanno effetti devastanti sulla salute delle persone e ripercussioni sulla loro famiglia”.

“Queste patologie – prosegue Francesca Massari, Coordinatrice infermieristica dell’area Psichiatrica IHG e del centro Villa Pia – hanno origini comuni, sono due facce della stessa medaglia. Trattiamo persone che hanno un rapporto alterato con il cibo, in eccesso o in difetto. Per tutte queste patologie è necessaria una equipe multidisciplinare che segue il paziente a 360 gradi”.

A CHI SI RIVOLGE VILLA PIA

La struttura di Guidonia Montecelio si rivolge sia ad adolescenti che ad adulti che hanno un alterato rapporto il cibo.

“Accogliamo pazienti del territorio dell’Asl Roma 5, in accordo con l’ambulatorio DCA di Palombara Sabina, ma anche persone di altre Asl del Lazio e di altre regioni. Siamo diventati un punto di riferimento a livello nazionale per la cura di queste patologie”.

L’EQUIPE DI VILLA PIA

All’interno della struttura gestita da IHG operano, in rete, diverse figure professionali.

“C’è uno staff di psichiatri, psicoterapeuti, dietisti, fisioterapisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri, educatori, un medico endocrinologo ed anche un assistente sociale ed un musicoterapista. Tutte queste professionalità cooperano e sviluppano dei percorsi riabilitativi che parte da colloqui individuali e si snoda con attività di gruppo e laboratori esperenziali. Tutte le attività, anche i laboratori creativi, sono tematici e collegati con i percorsi individuali”.

I TRATTAMENTI A VILLA PIA

Il trattamento presso Villa Pia dura un minimo di tre mesi, eventualmente prorogabili. “Nell’arco di questo periodo – commenta Sarnicola – si affronta la problematica sotto tutti gli aspetti e lavora per creare i presupposti per una continuazione del lavoro terapeutico intrapreso una volta usciti. E’ impensabile che un paziente che ha dei disturbi del comportamento alimentare, con un progetto di 3-6 mesi, possa risolvere il suo problema. Qui crediamo le basi e lavoriamo in equipe con altre strutture, ambulatoriali o nei casi più gravi anche ospedaliere, possano seguire la persona successivamente”.

“Per i pazienti più giovani c’era, da parte dei genitori, il timore che i trattamenti potessero creare problemi per la scuola dei figli. Ci siamo attivati e riusciamo a far proseguire la didattica anche durante il percorso residenziale e, nel caso di quelli semiresidenziali, organizziamo le attività per garantire la normale prosecuzione degli studi”.

LA PREVENZIONE

Oltre alle attività all’interno della struttura di Villa Pia, Italian Hospital Group è da sempre molto attiva in campagna di sensibilizzazione e prevenzione. “Facciamo rete con il territorio. Siamo stati molto attenti in questi anni e portiamo avanti diversi progetti di divulgazione anche le scuole ed i medici di famiglia. Negli istituti lavoriamo sia con gli alunni che con i docenti, in base all’età”.

Causa Covid le attività si sono intermetto ma riprenderanno nel 2021. “Ci siamo accorti, con il tempo, che si è abbassata l’età media dei pazienti. Cominciamo a chiamare per ragazzi sempre più giovani, anche di 14 anni. Per questo è importante lavorare molto nelle scuole”. Proprio in merito alla prevenzione, è di recentissima memoria la giornata Open Day organizzata Centro Ambulatoriale IHG in collaborazione con l’equipe Villa Pia, in occasione della Giornata Internazionale dei Disturbi Alimentari, in virtù della quale l’equipe Villa Pia ha eseguito degli screening completi e gratuiti ai partecipanti, compresi bambini.

PERCORSO AMBULATORIALE PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Oltre alla struttura di Villa Pia, offre anche un servizio di tipo ambulatoriale presieduto sempre dall’equipe del centro.

“E’ un ulteriore tassello della rete che Italian Hospital Group ha allestito per aiutare le persone che mostrano difficoltà nella gestione del rapporto con l’alimentazione e vogliono effettivamente capire se vi sia la presenza di disturbi del comportamento alimentare. Le persone interessate infatti, possono accedere presso il nostro centro ambulatoriale, sito nella sede centrale, ad un vero e proprio percorso con i professionisti di Villa Pia propedeutico a captare la presenza o meno di tali disturbi”. Un servizio a disposizione di tutte quelle persone che vedono accendersi un campanello di allarme e desiderano approfondirlo.

COME SI ACCEDE AI SERVIZI DI VILLA PIA O DEL CENTRO AMBULATORIALE

Il servizio di Villa Pia è accreditato con il Ssn, Servizio sanitario nazionale.

L’accesso avviene tramite autorizzazione dell’Asl.

I riferimenti:

0774.300869 Villa Pia, via Via Pantano 35 Guidonia Montecelio

www.italianhospitalgroup.it

villapia@italianhospitalgroup.com

Il servizio ambulatoriale è invece di carattere privato. Per richiedere informazioni rispetto all’inserimento nel percorso è sufficiente rivolgersi a:

Desk Accoglienza: 0774386249 – Complesso Centrale via Tiburtina Valeria 188 Guidonia Montecelio

Prenotazioni.ambulatori@italianhospitalgroup.com

www.ihgcentroambulatoriale.com