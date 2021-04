A Vicovaro classe elementare in “isolamento”

A seguito delle comunicazioni ufficiali ricevute dalla ASL RM5, scendono a 9 le persone affette da COVID – 19 in questo momento a Vicovaro.

E’ notizia di ieri (ancora nessuna informazione ufficiale al Comune dalla Scuola o dalla ASL) che una classe prima delle scuole elementari è stata posta in isolamento con decreto di quarantena emesso dall’azienda sanitaria.

Nella speranza che tale situazione resti limitata e non abbia ulteriori conseguenze, l’Amministrazione Comunale invita le famiglie degli alunni coinvolti alla massima prudenza e ad un rigoroso rispetto delle norme e delle raccomandazioni stabilite dalle autorità competenti.

Se necessario o per chi volesse, tutte le mattine il Drive In di S. Cosimato è aperto per i test rapidi e i tamponi molecolari.