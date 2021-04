Asl Roma 4. Al via a Civitavecchia la somministrazione di anticorpi monoclonali

L’erogazione avviene in regime ambulatoriale sui pazienti asintomatici o pauci-sintomatici su indicazione del Mmg. Il paziente non deve essere in regime di ricovero e non avere sintomi importanti, e rientrare in una categoria a rischio per le patologie riscontrate.

La somministrazione viene fatta in ospedale e dura un’ora, più un’ora di osservazione. Successivamente il paziente può tornare a casa e verrà ricontrollato dopo 30 giorni.