Castelnuovo di Porto – Misure urgenti di solidarietà

Misure urgenti di solidarietà contributo straordinario – una tantum per il pagamento di spese mediche e/o utenze domestiche in favore di persone e nuclei familiari residenti nel comune di Castelnuovo di Porto maggiormente provati dalla grave crisi epidemiologica derivante da Covid19 (delibera di g.c. n. 47 del 31/03/2021) si comunica che a partire dal 16 aprile 2021 e sino al 03 maggio 2021, è possibile presentare domanda per accedere all’assegnazione di un contributo straordinario – una tantum, in favore di persone e/o nuclei familiari residenti nel comune di Castelnuovo di Porto, in situazione di disagio economico legate all’emergenza epidemiologica da Covid19, da utilizzare per il pagamento di spese mediche e/o utenze domestiche. Requisiti per l’ammissione:

1) residenza nel comune di castelnuovo di porto;

2) per i cittadini stranieri non appartenenti all’unione europea, europea, il possesso di un

permesso di soggiorno in corso di validità;

3) età superiore ai 18 anni;

4) isee inferiore alla soglia di accesso di € 12.000,00;

5) documentazione attestante le spese oggetto dell’intervento devono essere intestate al

richiedente ovvero da chi ne esercita la tutela, curatela o potestà;

6) per il pagamento dell’utenza deve essere presentata l’utenza già scaduta e il sollecito di pagamento/preavviso di distacco fornitura; modalita’ di presentazione della domanda il modulo per la presentazione della domanda del contributo – una tantum, è disponibile in allegato, presso l’ufficio urp e l’ufficio protocollo. la domanda potrà essere effettuata con le seguenti modalità: – a mano, presso l’ufficio protocollo in piazza vittorio veneto, 16, secondo i giorni e gli orari di seguito indicati:

Lunedì- martedì-mercoledì- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. – via pec alla casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it al modulo di richiesta devono essere allegati a pena di esclusione della stessa i seguenti documenti:

1) documentazione attestante le spese oggetto dell’intervento;

2) copia dell’utenza scaduta con sollecito di pagamento/preavviso di distacco della fornitura;

3) documento di riconoscimento in corso di validità;

4) isee corrente.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio del segretariato sociale, ai seguenti numeri 06901740228-234.