Da “Fantozzi in paradiso” a discarica

La zona in questione, nel 1993, è stata anche set per riprese cinematografiche del noto film “Fantozzi in paradiso” con l’indimenticabile Paolo Villagigo. Adesso il parcheggio della stazione di Salone è diventato una discarica con materassi, rifiuti ingombranti, calcinacci e sacchi di spazzatura. Purtroppo, si presenta così il parcheggio della stazione ferroviaria, nel territorio del sesto municipio a ridosso della via Collatina, nella periferia est di Roma. La stazione è stata chiusa nel 2002 per problemi legati all’ordine pubblico e poi riaperta, a seguito di ristrutturazione, nel 2010. Dalla stazione transitano ogni giorno I treni diretti verso il centro della città con arrivo alla stazione Tiburtina e in direzione Lunghezza.