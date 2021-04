Fara in Sabina non è più “zona rossa”

Drastico calo dei contagi

Il Sindaco Roberta Cuneo informa i cittadini di Fara in Sabina attraverso i propri canali e fa sapere che da analisi della Asl di Rieti “le misure di contenimento poste in essere hanno comportato una significativa riduzione dell’incidenza dei casi positivi nelle ultime due settimane, con un decremento percentuale pari rispettivamente al 43% per la prima settimana, e al 74% per la seconda settimana”. Pertanto, preso atto dei dati positivi rilevati e visto il termine dell’ordinanza regionale (quindici giorni decorrenti dalle ore 1:00 del 02.04.2021), è stata inviata una nota ufficiale alla prefettura di Rieti e alla Regione Lazio rappresentando che, salvo diversi e ulteriori provvedimenti della Regione Lazio, a far data dalle ore 01:00 di sabato 17 aprile 2021, il Comune di Fara in Sabina non è più individuato quale “zona rossa”; e torneranno, dunque, ad applicarsi le “ordinarie” misure di contenimento per le “zone arancioni”, come nel resto della Regione Lazio.