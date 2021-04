GUIDONIA – Ammaturo, una via dedicata al Poliziotto ucciso dalle Br

Il largo in Via Agrigento, a Villalba, di fronte la Sezione Commissariale della Polizia di Stato, sarà intitolato al capo della Squadra Mobile di Napoli Antonio Ammaturo, ucciso la mattina del 15 luglio 1982 da un commando di brigatisti a pochi chilometri da casa. Lo ha stabilito la giunta comunale del Sindaco Michel Barbet con la delibera numero 39 approvata mercoledì 14 aprile.

La proposta nasce dalla volontà dell’Amministrazione 5 Stelle di Guidonia Montecelio nel voler omaggiare la memoria di Antonio Ammaturo, Vice Questore e Capo della Squadra Mobile di Napoli, barbaramente ucciso con 108 proiettili, in un vigliacco attacco terroristico partecipato dalla camorra partenopea. Una proposta di intitolare una strada al Vice Questore Antonio Ammaturo era già stata votata con una mozione dal Consiglio Comunale il 2 settembre 2019 a seguito della lettera del 16 ottobre 2018 firmata dalla nipote, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giovanna Ammaturo, in cui chiedeva al Sindaco Barbet l’intitolazione di una strada/piazza o di un impianto sportivo o scolastico a perenne ricordo di un uomo dello Stato a cui nel 1983 fu conferita la medaglia d’oro alla memoria dall’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

“Certamente il suo esempio di coraggio – aveva scritto la nipote Giovanna Ammaturo – costituisce motivo di orgoglio non solo per la sua contrada, dove sabato 6 ottobre 2018 gli è stato intitolato l’Istituto Comprensivo, ma un esempio che intende tener viva nelle nuove generazioni la memoria storica di questo integerrimo e valoroso servitore dello Stato, sempre dalla parte della giustizia e della legalità, che ha immolato la sua vita per la difesa di questi valori”. (Em. Lan.)