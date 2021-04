GUIDONIA – La stele intitolata “Monumento 25 Aprile”

La giunta Barbet dedica il cippo di travertino in piazza Carrara a Villalba alla liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista

Finora era un cippo di travertino con incisa sopra una frase di Pietro Calamandrei, ora si chiamerà “Monumento 25 Aprile”.

E’ quanto deciso dalla giunta di Guidonia Montecelio mercoledì 14 aprile che con delibera numero 37 ha attribuito la nuova denominazione alla stele di Piazza Carrara nel quartiere di Villalba.

Nell’atto viene spiegata l’intenzione da parte dell’Amministrazione comunale 5 Stelle del sindaco Michel Barbet ad onorare la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista e che la proposta nasce dalla volontà di omaggiare in maniera tangibile e duratura, una giornata tesa a ricordare la ricorrenza facente ormai parte del sentimento nazionale.

Tanto più che sulla stele di Piazza Carrara è presente una frase di Calamandrei, politico, avvocato, accademico italiano, nonché uno dei fondatori del Partito d’Azione: “Era giunta l’ora di resistere – si legge – Era giunta l’ora di essere uomini: di morire da uomini, per vivere da uomini”.

Il monumento di Piazza Carrara non aveva ancora avuto alcuna formale intitolazione e la scelta di dedicarla in memoria della liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista il 24 marzo era stata avallata dal parere favorevole della Consulta per la toponomastica e dalla Commissione preposta.