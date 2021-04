Il Comune di Monterotondo ammesso al bando “Progetto Ossigeno”

Il Comune di Monterotondo è stato ammesso al Bando “ PROGETTO OSSIGENO ” della Regione Lazio , che stanzia 12 milioni di euro in tre anni per la piantumazione, su tutto il territorio regionale, di alberi e arbusti autoctoni certificati. La candidatura di adesione presentata dal Comune di Monterotondo per la seconda fase del progetto OSSIGENO , ideato e finanziato dalla Regione Lazio con l’obiettivo di piantumare 6 milioni di alberi, uno per ogni cittadino della regione, è risultata sesta in graduatoria sulle oltre cento avanzate dai comuni partecipanti al bando.

“La nostra proposta – commenta Isabella Bronzino – prevede la riqualificazione del verde di parco don Puglisi in via Martiri di Via Fani, sulla scia della serie di iniziative già messe in campo e volte alla valorizzazione di quest’area così importante per il quartiere dello Scalo. 1180 nuovi esemplari arborei costituiranno il punto di forza del progetto: fasce arbustive di dimensioni ragguardevoli per lunghezza e profondità che, nel tempo, potranno sostenere una comunità di artropodi e piccoli animali grazie alla presenza di piante con fioriture abbondanti e produzione di frutti.”

La morfologia dell’impianto costituisce un microhabitat, dove animali di piccole dimensioni possono trovare rifugio e dei “corridoi” protetti per spostarsi da un’area all’altra del parco. L’abbondante presenza di arbusti sempre verdi in progetto consentirà, infatti, agli animali di trovare rifugi anche nel periodo invernale. Oltre a quanto evidenziato, non si può trascurare il grande impatto che il progetto produrrà in termini di contrasto alle emissioni di Co2. Il vasto numero di alberi, arbusti e cespugli contribuirà a contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di Co2 e proteggere la biodiversità.