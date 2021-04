L’antica Tibur sul programma Rai “Patrimonio Italia”

L’antica Tibur è destinata ad esser protagonista di “Patrimonio Italia”, il programma ideato e condotto da Stefano di Traglia e Monica Rubele. Al centro della prossima puntata, naturalmente, non possono mancare Villa d’Este e Villa Adriana. La prima è una villa del Rinascimento italiano, figura nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO e la seconda è una residenza imperiale extraurbana, fatta realizzare presso Tivoli dall’imperatore Adriano. Nelle puntate precedenti i due conduttori si sono occupati di Ivrea e Ferrara. L’iniziativa della tv italiana e del Mibact ha ricevuto il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO ed ha il target di diffondere i valori che l’UNESCO ha inteso promuovere con l’adozione della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale nel lontano 1972. Cinquantaquattro brevi filmati e 5 speciali faranno conoscere, attraverso immagini insolite e descrizioni, il patrimonio che rende il nostro Paese il primo al mondo per numero di siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale.