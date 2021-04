L’associazione Tivoli Onlus dona libri

Leggere non è importante. E’ fondamentale e in un periodo in cui alcune famiglie possono andare incontro a difficoltà economiche per non sminuire il grande valore della cultura l’associazione Tivoli Onlus, ha attuato una donazione per acquistare dei testi da una storica libreria tiburtina, che ha cessato la sua attività. Lo scopo è quello di donarli alle famiglie in difficoltà del territorio, individuate attraverso l’operato dell’Assessorato alle Politiche e ai Servizi Sociali e il progetto ‘Numero Amico’. Si tratta di circa 500 testi nuovi tra libri di narrativa, didattica, svago, letteratura per bambini, e dizionari che saranno distribuiti nei prossimi giorni dall’associazione Volontari radio soccorso Tivoli, dal Gruppo operativo soccorso, dai Volontari Valle Aniene associati, dalla Croce Rossa di Tivoli, e dalle Misericordie di Villa Adriana. L’iniziativa è davvero lodevole. “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito … perché la lettura è un’immortalità all’indietro”. Ha affermato lo scrittore e filosofo Umberto Eco