GUIDONIA – Via Lago dei Tartari, a fuoco un capannone

Stanotte intorno alle ore 00,05 circa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso il comune di Guidonia Montecelio in via Lago dei Tartari n.58 per incendio capannone. La sala operativa ha inviato diverse squadre per fronteggiare le fiamme sprigionatesi all’interno della struttura ,un magazzino in disuso grande circa 300 metri quadrati che è andato completamente distrutto. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto sono intervenute le squadre di Tivoli(18/A),Rustica(10/A),due botti(AB7 e AB12),carro autoprotettori.