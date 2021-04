SPORT – Dal 26 aprile via agli sport di contatto all’aperto in zona gialla: il calendario delle riaperture 

Con la conferenza stampa di ieri, 16 aprile, il premier Mario Draghi ha indicato una “road map” per le graduali riaperture. Vediamo quelle che interessano il mondo dello sport:

• 26 aprile: per le regioni in zona gialla, sarà possibile praticare sport, anche di contatto all’aperto: via libera dunque a calcio amatoriale e calcetto, ma anche a basket e pallavolo nei campi outdoor.

• 1° maggio: molto probabile l’apertura al pubblico di palazzetti dello sport (max 500 persone) e stadi (max 1000 persone)

• 15 maggio: riaprono le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari con lettini ed ombrelloni distanziati

• 1° giugno: riapertura delle palestre: indicazioni più precise al riguardo e soprattutto la possibilità di poter praticare attività anche al chiuso o solo all’aperto verranno stabilite dal DPCM di maggio.

• 1° luglio: ripartenza di eventi fieristici, stabilimenti termali e parchi fieristici