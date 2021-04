Tiburno Mondo

# 2 rassegna stampa del 17 aprile 2021

In Europa è la Germania ad essere protagonista con il record di vaccinazioni: 700 mila dosi al giorno ma i contagi non scendono.

Berlino ha il maggior numero di immunizzati nella Ue. Tuttavia negli ospedali la situazione resta grave. Solo in Usa, India, Regno Unito, Brasile e Cina un vaccino è stato inoculato a più persone in cifra assoluta. Londra teme la variante indiana e prevede l’ipotesi di una terza iniezione.

Oggi nel Regno Unito, presso il castello di Windsor, i funerali del duca di Edimburgo. Sarà una cerimonia privata alla presenza di non più di 30 persone. Il Messaggero segnala la partecipazione dei due fratelli Harry e William ma, per non imbarazzare la regina Elisabetta, saranno tenuti a distanza e senza divisa. Oltre alla famiglia reale, interverranno alcuni parenti dalla Germania. Assente per motivi di salute Meghan, prossima alla seconda maternità. Dopo un corteo di soli otto minuti, sarà William ad entrare per primo in chiesa mentre la regina resterà per un minuto da sola prima di partecipare alla cerimonia.

Un tribunale di Hong Kong ha condannato cinque attivisti per la democrazia, incluso il tycoon Jimmy Lai, a pene fino a 18 mesi di carcere per aver organizzato e partecipato alle proteste di massa dell’agosto 2019, quando oltre un milione e mezzo di persone scesero in piazza per opporsi a una legge che avrebbe permesso l’estradizione in Cina dei sospettati di alcuni reati. È la prima volta che Lai, fondatore del tabloid Apple Daily, viene condannato per il suo attivismo politico; nel suo caso, alla sentenza di colpevolezza per manifestazioni non autorizzate, si aggiungono due imputazioni: una di cospirazione con potenze straniere, l’altra di aver favorito la fuga di attivisti locali dalla città. La pena stabilita per lui è 14 mesi di carcere.

Ancora nella bufera la polizia degli Stati Uniti, un ragazzo di 13 anni è stato ucciso da un agente, lo scorso 29 marzo a Chicago, dopo essere stato inseguito ed avere alzato le mani in segno di resa. Il poliziotto sostiene di aver sparato perché il ragazzino gli aveva puntato la pistola. Il video registrato dalla bodycam in dotazione, e diffuso nei giorni scorsi, sembra smontare la versione dell’agente.

E sempre negli Usa un ragazzo di 19 anni, ha ucciso otto persone ad Indianapolis, Indiana, presso il deposito della FedEx. Il giovane si è poi tolto la vita. Secondo alcune fonti era stato segnalato dalla famiglia alla polizia in quanto ritenuto pericoloso, capace di compiere atti violenti. Il presidente Joe Biden parla di “epidemia della violenza”. “Troppi americani muoiono per le armi, è una macchia sul nostro carattere, un colpo alla stessa anima della nostra nazione” Dall’inizio dell’anno 120 sparatorie in 106 giorni.

In Birmania, dopo le massicce proteste e l’elevato numero di morti, nasce un governo di unità nazionale contro i militari autori del colpo di stato del febbraio scorso.