A Palestrina in arrivo la dodicesima edizione del Trofeo IFI

Gira a pieno regime la macchina organizzativa del Trofeo IFI, gara di ciclismo su strada che si appresta a tagliare il traguardo delle dodici edizioni nella data di domenica 18 aprile e con l’organizzazione tecnica di Chiominto Sport.

La duratura collaborazione tra Csain Coppa Lazio e IFI Fisioterapia di Simone Sanclimenti (massaggiatore e componente dello staff della nazionale italiana di paraciclismo del commissario tecnico Mario Valentini) continua a riscuotere sempre più il gradimento degli appassionati di ciclismo amatoriale per un evento che ha il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione della Pro loco.

Tra gli eventi di preminente interesse nazionale riconosciuta dal CONI, la gara è riservata solo ed esclusivamente agli amatori di tutti gli enti con prima partenza agli under 44 (alle 9:00) e poi agli over 45 (a seguire), con un tracciato comune di 15 chilometri da compiere quattro volte tra Palestrina, San Cesareo e Zagarolo.

“Nelle difficoltà imposte da un anno a questa parte dalla pandemia – spiega Simone Sanclimenti, che condivide l’organizzazione dell’evento insieme ad Emanuele Chiominto – la gara arriva nel periodo giusto per regalare un primo segnale di speranza a tutto il mondo sportivo. Come ospite d’onore avrò l’azzurro del paraciclismo Fabio Anobile, un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale di Palestrina e al comandante dei vigili urbani Mauro Di Bartolomeo, ex corridore e grande appassionato delle due ruote. Entro quota 200 è fissato il limite per iscriversi e c’è tempo entro la mezzanotte di oggi alla quota di 15 euro sul sito Speedpass perché poi non verranno accettate le iscrizioni la mattina prima della partenza. Non è prevista la presenza di pubblico e per questo vogliamo goderci l’evento in sicurezza con l’utilizzo delle mascherine e il necessario distanziamento, al fine di garantire la piena riuscita della competizione”.