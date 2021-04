# 3 Mondo Tiburno 18 aprile 2021

Regno Unito

La Repubblica titola: “Il regno piange Filippo. L’ultimo addio al nonno riunisce Harry e William” I funerali del Duca di Edimburgo nella cappella di Windsor, in forma privata e con trenta invitati. In nove dietro al corteo funebre: Carlo in lacrime, i figli separati in chiesa si parlano dopo la messa.

Dal Corriere. “A sorpresa Harry ha raggiunto il fratello William: il primo incontro dopo un anno”.Sono arrivati divisi, sono usciti assieme. Il funerale di nonno Filippo ha segnato il primo riavvicinamento fra William e Harry, i fratelli messi l’uno contro l’altro dalla Megxit: una frattura resa ancora più forte dalla recente intervista dei duchi di Sussex alla tv americana.

Il principe aveva pianificato da decenni una cerimonia che desiderava “senza scocciature” L’arcivescovo di Canterbury: “Gentilezza humour e grande umanità”

Elisabetta ora è sola in una monarchia destinata a cambiare. I giornali del regno, parlano perciò della morte di Filippo come dell’inizio della fine di un’epoca: tramontata l’era di Elisabetta II, la più lunga della storia britannica, la monarchia non sarà più la stessa.

Anche il Messaggero si occupa dei funerali del Duca di Edimburgo. “Filippo riunisce i nipoti”, titola il quotidiano romano ed Elisabetta piange da sola.

Nel sommario: “Freddezza iniziale fra Harry e William ma poi i due principi e Kate si sciolgono”.

Russia

Dalla Russia arrivano notizie sulle condizioni di salute del dissidente Navalnyi

“Navalnyj sta morendo” Dopo l’allarme interviene Biden.

Secondo l’entourage del blogger in carcere è “questione di giorni” È in sciopero della fame. Potrebbe morire per un arresto cardiaco «da un momento all’altro», denunciano i suoi collaboratori e medici. L’attivista anti- corruzione sta scontando due anni e mezzo per una vecchia condanna giudicata “politicamente motivata” nella colonia penale di Pokrov, 100 chilometri da Mosca, una delle carceri più dure della Federazione.

Navalnyj ha iniziato a digiunare dal 31 marzo scorso per chiedere di poter essere visitato da un medico di sua fiducia e per protestare contro le sue pessime condizioni di detenzione.

Una donna sulla luna

Il Messaggero dedica grande spazio alla missione di Musk: “Una donna andrà sulla luna”. Si chiama Loral Ashley O’Hara, 37 anni, ingegnere.

Il patron di Tesla vince la gara. La Nasa sceglie Space X per il prossimo viaggio, che oltre alla presenza femminile prevede anche un astronauta di colore a bordo. La Starship potrebbe decollare nel 2024.