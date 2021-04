Anticorpi monoclonali, una risposta vincente

Tra riscontro del contagio e somministrazione degli anticorpi sono intercorsi cinque giorni. Alla loro somministrazione c’è stata una completa remissione della malattia. Si conferma così come terapia che funziona contro il Covid quella degli anticorpi monoclonali. – Va sempre ricordato che la somministrazione avviene per indovenosa ed è diretta a persone che hanno contratto il virus e, almeno nella fase attuale, hanno patologie pregresse –

La sperimentazione iniziata a Palestrina sta sortendo ottimi risultati. Il primo paziente ad avere ricevuto il trattamento lo scorso 30 marzo, un 61enne, è guarito e sta bene. Sono arrivate altre dodici candidature per la somministrazione dai medici di famiglia. Si tratta di pazienti con patologie o disfunzioni che fanno temere un esito nefasto del contagio da Covid: obesi, malati diabetici, affetti da patologie cardiologiche e vascolari, così come respiratorie. Alla terapia possono sottoporsi pazienti selezionati da Medicina Generale. La somministrazione dell’anticorpo dura un’ora ed è seguita da un monitoraggio clinica dopo il quale se non ci sono reazioni avverse, il paziente torna a casa.