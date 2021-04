Bilancio, l’ANCPI chiede proroga del conto consuntivo

La richeista di proroga

“Gentile Ministro, mi rivolgo nuovamente a Lei sollecitata da una moltitudine di colleghi sindaci preoccupatissimi ed in attesa di una proroga per l’approvazione del conto consuntivo 2020.

Per i piccoli comuni la situazione attuale, dovuta alla pandemia ed al carico di lavoro, è diventata ormai insostenibile anche per la sovrapposizione di scadenze tra cui l’approvazione del bilancio di previsione, del fondone covid -19, degli adempimenti fiscali ed ordinari. Il tutto con scadenza 30 aprile, senza tener conto della forte carenza di segretari, ragionieri, tecnici e personale: moltissimi piccoli comuni sono dotati di un solo dipendente tuttofare.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno un ulteriore lasso di tempo al fine di mettere i piccoli comuni in condizione di poter ottemperare all’attuazione degli adempimenti contabili previsti.

Sono dunque a rinnovare la richiesta, a suo tempo avanzata, al fine di prevedere una urgente proroga per l’approvazione del rendiconto 2020.

Confidando in un benevolo accoglimento della presente istanza e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.”