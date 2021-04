Brutto incidente ieri pomeriggio su via Nomentana

È stata chiusa per più di un’ora la via Nomentana all’altezza di Sant’Alessandro ieri pomeriggio. Intorno alle 16,25 un brutto incidente stradale ha visto coinvolti tre mezzi – una Toyota Yaris, una Fiat 500 e una Nissan – e ad avere la peggio è stato un uomo trasportato in codice rosso per dinamica all’ospedale Sant’Andrea. Ferita anche una donna di trent’anni trasportata al Policlinico Tor Vergata.

Il traffico ha subito forti rallentamenti in tutto il quadrante, compresi i territori di Colleverde, Tor Lupara e Santa Lucia. Anche l’Atac ha deviato le corse. La strada è stata riaperta alle ore 18,35.