Fiano Romano – Stipulato il contratto di affitto per i locali della Farmacia Comunale N°1

In attesa del più volte annunciato trasferimento della Farmacia Comunale N°1 dalla sede esistente nel Centro Storico di P.le Cairoli in Piazza Nassiriya l, la Giunta del Comune di Fiano Romano il 9 aprile ha deliberato di stipulare con la Social-Pharm srl, la società di Fabio De Lillo che gestisce il 49% delle quote della farmacia, un contratto di affitto di sei anni, tacitamente rinnovabile per un lasso di tempo pari al primo.

Il contratto prevede che la società privata versi al Comune 15.600 euro l’anno, ovvero 1.300 euro al mese, IVA esenti, entro il 5 di ogni mese.