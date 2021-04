GUIDONIA – Albuccione ridotta a discarica, sequestrata via Togliatti

Il video aveva fatto il giro del web provocando lo sdegno di oltre 10 mila lettori di Tiburno. Una denuncia che ha sortito l’effetto quella fatta venerdì scorso 16 aprile da Davide Galeotti, un residente di Albuccione di Guidonia che aveva documentato la situazione in cui versa via Palmiro Togliatti, strada comunale ridotta a discarica abusiva di rifiuti urbani.

Per questo oggi pomeriggio lunedì 19 aprile gli agenti della Polizia Provinciale del distaccamento di Villa Adriana hanno sequestrato la strada dall’intersezione con via Colajanni fino al termine. Il blitz è scattato nell’ambito di un Servizio speciale di controllo del territorio e prevenzione crimine congiunto con gli agenti del Commissariato di Tivoli e della Questura di Roma. Via Togliatti è sequestrata per un tratto di circa 300 metri lungo il quale sono disseminati al suolo circa mille metri cubi di rifiuti.

L’accesso è consentito soltanto a tre famiglie italiane residenti in un terreno agricolo di proprietà della Asl Roma 5, mentre è vietato a chiunque altro: per chi viola i sigilli e transita sulla strada è previsto l’arresto.