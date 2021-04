GUIDONIA – “Università e Parco Termale, la politica riparta dalle idee”

Ha iniziato a fare politica poco più che ragazzino nella storica sezione del Movimento Sociale Italiano in piazza della Repubblica a Villalba, schierato sotto al palco durante il comizio di Giorgio Almirante. Prima giovane militante del Fronte della Gioventù, poi consigliere del Msi in Circoscrizione e in Consiglio comunale a Guidonia Montecelio, una carriera culminata con tre elezioni a deputato della Repubblica.

L’avvocato Vittorio Messa a ottobre compirà settant’anni e dopo oltre mezzo secolo in prima linea giura di aver chiuso con la politica attiva, anche se trascorre tutte le mattine dei giorni di festa nella sezione “Ettore Muti” di via Sicilia insieme ad ex camerati e a giovani e adulti confluiti insieme a lui e al figlio Alessandro nella Lega di Matteo Salvini.

