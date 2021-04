La confessione di Sabrina

walks a red carpet for 'The Place' during the 12th Rome Film Fest at Auditorium Parco Della Musica on November 4, 2017 in Rome, Italy.

È successo anche questo. Qualcuno durante un provino al Centro sperimentale di cinematografia, siamo agli esordi della carriera, ha scartato Sabrina Ferilli. La motivazione? Una bellezza troppo “italica”. A dare la notizia è stata l’attrice ospite a Domenica In. “Sono vissuta a Roma e poi cresciuta a Fiano Romano- ricorda l’artista- dove viveva Giuseppe de Santis, allora presidente del Centro sperimentale di cinematografia. Non fui presa lì perché feci alcuni provini ma non entrai. La maggioranza della giuria disse che ero troppo ‘italica’, come se i provini li stessi facendo in Scandinavia. Ci rimasi male. Forse c’era l’idea che bisognasse avere un’immagine internazionale, tutte quelle str… alle quali io non sono mai andata dietro. Da dieci giorni- ha aggiunto l’attrice cresciuta a Fiano Romano- sono su Instagram, mando le foto a un ragazzo, Antonio, che me le pubblica. Io ho provato a postare una storia, non so che ho toccato ma ho fatto dieci minuti di ripresa della tovaglia”. Non è la prima volta che il mondo dello spettacolo non riesce a riconoscere grandi talenti al primo colpo, la lista è davvero sorprendente. Un manager licenzia Elvis Presley dopo il primo spettacolo. “Non sfonderai mai”. Harrison Ford si è sentito dire “Non hai la stoffa per diventare una star”. Walt Disney, è stato scartato per mancanza di idee e di immaginazione. Dick Rowe, direttore della Decca Records, boccia i Beatles “Non hanno futuro nel mondo dello spettacolo” e concludiamo con Marylin Monroe, perché qualcuno le ha consigliato di fare la segretaria.