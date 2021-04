Marcellina – Albi dei Giudici Popolari

ISCRIZIONI NEGLI ELENCHI COMUNALI

IL SINDACO

Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287

RENDE NOTO

che verranno aggiornati gli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e le Corti di Assise d’Appello.

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi, entro il 31 luglio 2021 negli elenchi comunali.

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: