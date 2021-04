Mentana – Modifiche alla viabilità su Via Reatina

I lavori

Allo scopo di consentire lavori urgenti di bonifica per la riparazione della rete fognaria in VIA REATINA nei pressi del civico 3/A (tratto compreso tra 10 mt prima e dopo detto civico), da LUNEDì 19 APRILE fino a fine lavori e comunque non oltre LUNEDì 3 MAGGIO, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 16:30, tutti i giorni ad esclusione dei festivi, verranno apportate le seguenti modifiche alla circolazione ed alla sosta dei veicoli.

DIVIETO DI SOSTA da ambo i lati con rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO con esclusione dei mezzi di soccorso o di polizia.

Per tutto il periodo di durata dei lavori il traffico veicolare sarà deviato nei seguenti modi: Veicoli con peso complessivo superiore alle 3,5 T e mezzi per di trasporto pubblico provenienti da Via Reatina e diretti a Mentana centro all’incrocio tra Via Reatina e Via e Spontini avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione Via Moscatelli;

Il traffico veicolare proveniente da Via Reatina in direzione Mentana centro all’incrocio tra Via Reatina e Via della Rimessa avrà l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione Via Giolitti;