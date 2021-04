Mondo Tiburno

Israele

Basta mascherine. Israele fa festa “Finalmente liberi “

Da ieri non c’è più l’obbligo di indossarle all’aperto. Ma non tutti si fidano: “Attenzione alle varianti”. Riporta La Repubblica. Per le strade d’Israele si torna a riconoscersi senza il filtro della mascherina, che dopo un anno cessa di essere obbligatoria all’aperto. Una direttiva che gli esperti reputavano ormai “dovuta”, considerato l’abbattimento della curva dei contagi: solo 82 nuovi positivi ieri, un calo del 97% rispetto a gennaio.

Russia

Il medico di Navalnyj “Ha ancora poche ore” E l’Occidente avverte la Russia. Indetta manifestazione mercoledì. Oggi riunione ministri degli Esteri Ue Macron: “Linee rosse con il Cremlino”. Usa: “Conseguenze se muore”. Il racconto di Repubblica.

Intervistato da Bbc, l’ambasciatore russo a Londra Andrej Kelin ha assicurato che Mosca non lo lascerà «morire in prigione», ma lo ha anche accusato di «voler attirare l’attenzione ».

“La comunità internazionale si mobilita per Aleksej Navalnyj”, titola il Corriere della Sera. Settanta artisti e intellettuali hanno sottoscritto un appello al presidente russo Putin per chiedere cure immediate al dissidente. E si muove anche la Ue.

Il detenuto continua a chiedere di essere esaminato da medici di sua fiducia. E questo sarebbe parzialmente consentito dalla legge che prevede il consulto di specialisti del servizio medico nazionale nel caso in cui non sia disponibile un clinico qualificato nel penitenziario oppure che la situazione renda l’intervento urgente.

Mosca, cita Il Messaggero, “è solo una campagna per destabilizzare il nostro Paese”.

Il giornale di Roma segnala anche, con un titolo a sei colonne, l’esistenza di una cellula segreta dei russi per omicidi e bombe in Europa. Accertati attentati nella Repubblica Ceca e in altri paesi. Praga espelle 18 diplomatici da Mosca. Gli stessi agenti del Gru tentarono di avvelenare l’ex 007 Skripal in Inghilterra. Tra le loro azioni, l’esplosione di un deposito d’armi che si credeva dovuta ad un incidente. Non si escludono altri casi.

Disgelo Usa-Cina sul clima: «Pronti a collaborare»

Il comunicato dopo l’incontro tra Kerry e Xie alla vigilia della conferenza del 22 e 23 aprile.

Stati Uniti e Cina «si impegnano a collaborare, insieme con altri Paesi, per affrontare l’emergenza clima, con serietà e urgenza». Sono le prime parole di distensione tra le due superpotenze riportate dal Corriere della Sera. Si possono leggere nel comunicato congiunto, diffuso a Shanghai, dopo l’incontro di giovedì, tra l’inviato per il «climate change» John Kerry e Xie Zhenhua, vice presidente della Commissione per la Riforma e lo Sviluppo nazionale di Pechino.

Antartide

Il Messaggero segnala lo scioglimento dell’iceberg A-68. Era il più grande della terra. Pesava un miliardo di tonnellate. Ora è frantumato in migliaia di pezzi. Si era staccato dal Polo Sud e puntava all’Isola dei Pinguini: catastrofe sfiorata.

Eccellenza italiana in cima all’Everest

Il Messaggero segnala un laboratorio a 5000 mt di quota ideato dal geologo e alpinista Ardito Desio, ospiterà esperti internazionali: è un osservatorio unico sui cambiamenti climatici.