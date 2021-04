Monterotondo – Di Ventura interroga Varone, Donnarumma e Di Nicola sull’assunzione di due amministrativi presi dalla graduatoria di Allumiere

Venerdì 16 aprile il Consigliere d’opposizione Simone Di Ventura ha depositato una interrogazione rivolta al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all’Assessore al Personale.

L’interrogazione verte sul fatto che il 25 marzo il Comune eretino ha proceduto ad assumere a tempo pieno e indeterminato due figure amministrative di categoria C1, risultate idonee al concorso pubblico di Allumiere del 14 febbraio 2020, definito dalla stampa nazionale la “Graduatoria dei Miracoli”, a causa di presunte irregolarità e opacità nella procedura di selezione dei vincitori e degli idonei.

Di Ventura sottolinea come il Presidente del Consiglio della Regione Lazio, Mauro Buschini, si sia dimesso dalla carica e che, dopo di lui, l’Ufficio di Presidenza sia stato sostituito per intero, le per le presunte irregolarità seguite a 16 assunzioni effettute dalla Regione, sempre attingendo dalla stessa graduatoria.

Di Ventura ricorda che dalla stessa lista hanno preso nomi per nuove assunzioni anche i comuni di Guidonia e di Tivoli e che il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra, hanno invocato chiarezza istituendo una Commissione Speciale presso la Regione, al fine di indagare sulla vicenda.

Durante il prossimo Consiglio Comunale si attende la risposta della maggioranza al tema sollevato dal Capogruppo di Monterotondo Bene Comune.